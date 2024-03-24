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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Mart 2024 16:50
Kurban Bayramı nedeni ile maaşlar erken yatsın

Memlekete gidecek para kalmadı. Memur anne babasını ziyarete gitmiyor algısına düşmemek için dilenci gibi maaşların erken yatmasını isteyen ben gibi kaç kişiyiz?

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