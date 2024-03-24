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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Mart 2024 17:22
ATT ler???

Kardeşler merhaba. Ben atandım bu alımda. Üniformalar afedersiniz kraliyet ailesinin giyiminden daha pahalı bi haldeler. Sağlık bakanlığı tarafından bi üniforma veriliyor mu?


Melekkaya1345
24 Mart 2024 17:43

Hayır kendiniz temin ediyorsunuz


ebubekirasb
Aday Memur
24 Mart 2024 18:13
evrak teslimi için il sağlığa gidince veriyorlar 1 yıllık giyim hakkını.
Melekkaya1345, 53 dk. önce

Hayır kendiniz temin ediyorsunuz

Toplam 2 mesaj

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