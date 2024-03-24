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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


24 Mart 2024 19:19
Doçentlik Jüri Üyesinin Raporundaki Maddi Hatalar

Merhaba hocalarım. Doçentlik başvurumu reddeden bir jürinin raporunda benim ismimle birlikte başka bir kişinin ismi daha geçmekte. Yani değerlendirme yaptığı başka birinin ismini benim raporuma yazmış. Ayrıca jürinin makalelerimin bir çoğuna kanıtlayıcı belgeler bulunmamaktadır şeklinde yazdığı görülmekte. Ancak bütün belgeler sistemde mevcut olmakla birlikte diğer hakemlerin böyle bir eleştirisi bulunmamaktadır. Bu konuda nasıl bir yol izlemem gerektiği hakkında fikirlerinize ihtiyacım var? ÜAK'a ilgili jüri değerlendirmesinin iptal edilerek yedek jürinin değerlendirmesini istem dilekçesi yazsam olumlu cevap alabilir miyim? Teşekkürler...

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