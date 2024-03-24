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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2024 19:32
İpka karar değiştirme

Herkese merhaba. Tercihlerden önce ipka için talep toplanırken dilekçe verdim ve kabul edildi. Tercihlerde ipka seçeneğini istemiyor olarak işaretledim. Sonradan gelişen olaylar neticesinde kalmam gerekiyor. Yeni bir dilekçe yazıp daireden tercihlerimdeki ipka istemiyor seçeneğinin değiştirilerek istiyor şeklinde olmasını talep ettim. Sizce ipkamın kabul olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz


Police5555
Aday Memur
25 Mart 2024 08:42

Sorun olmaz bi daha da karat değiştirme devrem:)

Toplam 1 mesaj

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