İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Mart 2024 20:43
TCDD Maaş

Tcdd hareket memuru ne kadar maaş alır acaba arkadaşlar bilen var mı

Çok Yazılan Konular

Kitlerde çalışanların maaşları neden yüksek?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiTemmuz ayı zam oranı tahminleriİstanbul Mitingi ve Memur / Memur Emeklisine Müjde Gelir Mi?Maaş PromosyonlarıMemurların Çözüm Bekleyen SorunlarıEvrak dağıtımmaaşlar bayramdan önce erken yatar mı? Sendikalardan İstifalar başlasınuzaktan yüksek lisansın memurlukta faydası var mı?

Sözlük

fenerbahçenin ligden çekilecek olması 1 Laf ile peynir gemisi yürümez 1 girizgah 1 karabük 2 Bir elle verdiğini öbür elle almak 3 frankfurt okulu 1 Akrabadost ile ye iç,alısveriş etme 1 Armutun sapı var,üzümün çöpü var demek 2 çok tepkiliyim 1 gram altın 4

Son Haberler

Drift yapan sürücülere 64 bin 468 lira cezaKim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyon TL değerindeki soruKayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölüMardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri iftarda buluştu'Halkın yüzde 85'ine göre en büyük sorun ekonomi'

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri