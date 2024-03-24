resen okul müdürlüğü görevlendirmesi mümkün müdür?

merhabalar

okul müdürümüz geçen hafta emekli oldu. okulda tek kadrolu müdür yardımcısı benim ve milli eğitim müdürlüğü bana vermek istiyor. müdürlük için dilekçe vermemi istediler. kendileriyle görüşmemde istemediğimi beyan ettim fakat başka kimse olmadığını ve resen görevlendirme yapacaklarını söylediler.

böyle bir görevlendirme mümkün müdür? hangi maddeye dayanarak yapılabilir? olması halinde itiraz etmem mümkün müdür?

şimdiden teşekkürler.