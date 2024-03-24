1.20 faizle konut kredisi iptal mi oldu ?

Şu faiz ortamında 1.20'lerden kimse kredi vermez artık. Verileceği olsa seçim mitinglerinde diklare edilirdi. Değil 1.20'ler, 2'lerde bile kredi imkanı kalmadı. Bitti o iş kardeşim.

Şu faiz ortamında 1.20'lerden kimse kredi vermez artık. Verileceği olsa seçim mitinglerinde diklare edilirdi. Değil 1.20'ler, 2'lerde bile kredi imkanı kalmadı. Bitti o iş kardeşim.