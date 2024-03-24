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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2024 21:54
1.20 faizle konut kredisi iptal mi oldu ?

Bilgisi olan cevap verebilir mi?


System20
Şube Müdürü
24 Mart 2024 22:24
Şu faiz ortamında 1.20'lerden kimse kredi vermez artık. Verileceği olsa seçim mitinglerinde diklare edilirdi. Değil 1.20'ler, 2'lerde bile kredi imkanı kalmadı. Bitti o iş kardeşim.

Bozkurtbakışlı
Memur
24 Mart 2024 23:28
1.20 yalan oldu. Evlerini satamayan kimi yamyamlar! 500 bin-1 miyon zam için bizden çok bekliyorlar 1.20'yi. Şu anda parası olan kafasına vura vura alır...
Toplam 2 mesaj

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