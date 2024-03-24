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Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Mart 2024 22:38
Dz kd yzb Olgun Ural' ı rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Natocu atlantikçi amerikancı nurcu fetöcü gladionun yurtsever ulusalcı subaylara kurduğu kumpaslar esnasında şehit olan dz kd yzb Olgun Ural' ı hakka yürüyüşünün 11 inci yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz, ruhu şad mekanı cennet olsun.


leyla_ist
Memur
24 Mart 2024 22:40

Işıklar için de uyusun ruhu şad olsun. dz kd yzb Olgun Ural komutn

Toplam 1 mesaj

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