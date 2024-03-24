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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Mart 2024 22:55
Mazeret tayinindeyken başka mazeret tayini istenir mi

Merhabalar, eğitim mazereti ile çalıştığım İzmir iline 2 yıl önce geldim. Şimdi evlenip ve eşimin yanına gitmek istiyorum. Bulunduğum ilden direkt olarak eşimin yanına eş durumu tayini isteyebilir miyim ? Yoksa eğitim durumu tayinimi iptal ettirip eski görev yerime dönüp yeniden mi tayin istemem gerekiyor?


Melekkaya1345
24 Mart 2024 23:26

Ben de eş durumuyla tayin aldım şimdi boşandım 4.yilima da girdim tayin alır mıyim

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