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Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Mart 2024 23:05
Değerimiz yok.

Bizi değersiz kılan biziz.

3.5 % artışa sevinen her sendika başkanını mv yapan biz.

Yok giyim yardımı, yok sendika aylığı...

Sayılara büyülenmiş devekuşu olmayı bırakalım.

En başta ceza keselim ceza!

Ankardaki memur arkadaşlar başka sendikaya geçince acaba müdürlük gider mi? Müdür yardımcılığı hayal olur ya da

sürülür müyüm diye düşünmesin mesela!

Başka sendikaya geçmese de rahatsız olduğunu istifa ile belli etsin.

Ortada bir zulüm var ve zulme alkış tutan var.

Zulüm destekçilerinin ağlamasını hiç çekemem.

Beter olsunlar.

Ya adam olsunlar ya da beter olsunlar.

Bizi değersiz kılan bu kukla ve sarı sendikalara üyelik ile destek olup sonrasında ağlayanlar.

Ağlamayın.

Ya adam olun ya da beter olun düşün yakamızdan.

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