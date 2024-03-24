Mühendis için hangi bakanlık tercih edilmeli

Büro personeliyim ama gel seni direkt mühendislik kadrosuna geçirelim deseler arkama bakmadan kaçarım .. hatta işsiz kalmaya razı olup yeniden kpss'ye hazırlanırım. Hayatım boyunca bir daha eğitim öğretim öğretmen okul vb görmek duymak istemiyorum o kadar nefret ettim ..
Aile bakanlığı mühendis kadrosuna 4 farklı bölümden başvuru kabul etti .Hem Eem hem Makine hem İnşaat başvurdu ,, oysaki hepsinin meslek alanı farklı farklı ,, Bu şunu gösteriyor, belli bir görev tanımı yok .. angarya işler yaptıracaklar diye tahmin ediyorum. Bu da insanı mesleğinden soğutur zamanla ..
Atanalim diye o kdr emek harcadık zaman kaybettik ama yapılan işlere baktığımda bunun için mi kendimi bu kdr yıpratmışım diyorum .. Kurumların çoğu bbirinin aynı ve rezalet durumda ..
Ünv.ler çakılı kadro ,, Kitler topun ağzında satıldı satılacak,, bakanlıkların taşra kadroları saçma sapan adamlarla dolu ve belli bir görev tanımı dahi yok çoğunda ..
Kamudaki mühendislerin çoğunun mutsuz olduğuna eminim ,, hangi kurumu arasam ben olsam buraya gelmezdim diyor ..
Ne yapacağımı bilmez haldeyim ..
Büro personeliyim ama gel seni direkt mühendislik kadrosuna geçirelim deseler arkama bakmadan kaçarım .. hatta işsiz kalmaya razı olup yeniden kpss'ye hazırlanırım. Hayatım boyunca bir daha eğitim öğretim öğretmen okul vb görmek duymak istemiyorum o kadar nefret ettim ..
Aile bakanlığı mühendis kadrosuna 4 farklı bölümden başvuru kabul etti .Hem Eem hem Makine hem İnşaat başvurdu ,, oysaki hepsinin meslek alanı farklı farklı ,, Bu şunu gösteriyor, belli bir görev tanımı yok .. angarya işler yaptıracaklar diye tahmin ediyorum. Bu da insanı mesleğinden soğutur zamanla ..
Atanalim diye o kdr emek harcadık zaman kaybettik ama yapılan işlere baktığımda bunun için mi kendimi bu kdr yıpratmışım diyorum .. Kurumların çoğu bbirinin aynı ve rezalet durumda ..
Ünv.ler çakılı kadro ,, Kitler topun ağzında satıldı satılacak,, bakanlıkların taşra kadroları saçma sapan adamlarla dolu ve belli bir görev tanımı dahi yok çoğunda ..
Kamudaki mühendislerin çoğunun mutsuz olduğuna eminim ,, hangi kurumu arasam ben olsam buraya gelmezdim diyor ..
Ne yapacağımı bilmez haldeyim ..
, 1 saat önce
harita94
Şuan çalıştığınız mebde mühendis kadrosunda mısınız yoksa düz memur mu? Eğer memleket geliyor ise orayı tercih etmek daha mantıklı ancak sırf kiradan kurtulayım mantığında iseniz yanlış..sonuçta memlekette de olsanız evlenip çoluk çocuğa karışınca yine ayrı yaşayacaksınız ailenizden..