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Editörler : Pangaea


24 Mart 2024 23:24
Mühendis için hangi bakanlık tercih edilmeli

Tecrübeli arkadaşlardan yardım istiyorum

Sağlık Bakanlığına atandım Ankara'ya.. Ankara büyükşehir kalabalık kiralar uçmuş, 1+1 apartlar 15 binden başlıyor.

Aile bakanlığına da başvurmuştum büyük ihtimalle memleketim gelecek .. Burası küçük şehir ulaşım kolay aşırı pahalılık yok . Fakat 1 yıldır meb'de çalışıyorum keşke hiç atanmadaydım kurum olarak da iş olarak da leş bı kurum ve ailenin de meb'den farkı olmadığını düşünüyorum. İş ortamı sıkıcı olunca insanın işe gidesi bile gelmiyor. küçük yerlerde başında laftan anlamayan siyasetle oralara gelmiş andavallar oluyor ve zamanla insanı işten hayattan soğutuyorlar bilenler beni anlıyordur eminim ..

Hangisine gitmek doğru olur iki kurumu da tanıyan arkadaşlardan yardım bekliyorum?

İnanın atanmakla her şey bitmiyor, asıl büyük sorunlar ataninca başlıyor ve gerçekten kurum iş ortam çok çok önemli !!

Kamuda çoğu memurun bunalımda olduğunu düşünüyorum.. bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz??


harita94
Genel Müdür
25 Mart 2024 00:02
Şuan çalıştığınız mebde mühendis kadrosunda mısınız yoksa düz memur mu? Eğer memleket geliyor ise orayı tercih etmek daha mantıklı ancak sırf kiradan kurtulayım mantığında iseniz yanlış..sonuçta memlekette de olsanız evlenip çoluk çocuğa karışınca yine ayrı yaşayacaksınız ailenizden..

Moonlighteem
Şef
25 Mart 2024 00:38

Büro personeliyim ama gel seni direkt mühendislik kadrosuna geçirelim deseler arkama bakmadan kaçarım .. hatta işsiz kalmaya razı olup yeniden kpss'ye hazırlanırım. Hayatım boyunca bir daha eğitim öğretim öğretmen okul vb görmek duymak istemiyorum o kadar nefret ettim ..

Aile bakanlığı mühendis kadrosuna 4 farklı bölümden başvuru kabul etti .Hem Eem hem Makine hem İnşaat başvurdu ,, oysaki hepsinin meslek alanı farklı farklı ,, Bu şunu gösteriyor, belli bir görev tanımı yok .. angarya işler yaptıracaklar diye tahmin ediyorum. Bu da insanı mesleğinden soğutur zamanla ..

Atanalim diye o kdr emek harcadık zaman kaybettik ama yapılan işlere baktığımda bunun için mi kendimi bu kdr yıpratmışım diyorum .. Kurumların çoğu bbirinin aynı ve rezalet durumda ..

Ünv.ler çakılı kadro ,, Kitler topun ağzında satıldı satılacak,, bakanlıkların taşra kadroları saçma sapan adamlarla dolu ve belli bir görev tanımı dahi yok çoğunda ..

Kamudaki mühendislerin çoğunun mutsuz olduğuna eminim ,, hangi kurumu arasam ben olsam buraya gelmezdim diyor ..

Ne yapacağımı bilmez haldeyim ..

harita94, 1 saat önce
Şuan çalıştığınız mebde mühendis kadrosunda mısınız yoksa düz memur mu? Eğer memleket geliyor ise orayı tercih etmek daha mantıklı ancak sırf kiradan kurtulayım mantığında iseniz yanlış..sonuçta memlekette de olsanız evlenip çoluk çocuğa karışınca yine ayrı yaşayacaksınız ailenizden..
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