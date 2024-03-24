Mühendis için hangi bakanlık tercih edilmeli

Tecrübeli arkadaşlardan yardım istiyorum

Sağlık Bakanlığına atandım Ankara'ya.. Ankara büyükşehir kalabalık kiralar uçmuş, 1+1 apartlar 15 binden başlıyor.

Aile bakanlığına da başvurmuştum büyük ihtimalle memleketim gelecek .. Burası küçük şehir ulaşım kolay aşırı pahalılık yok . Fakat 1 yıldır meb'de çalışıyorum keşke hiç atanmadaydım kurum olarak da iş olarak da leş bı kurum ve ailenin de meb'den farkı olmadığını düşünüyorum. İş ortamı sıkıcı olunca insanın işe gidesi bile gelmiyor. küçük yerlerde başında laftan anlamayan siyasetle oralara gelmiş andavallar oluyor ve zamanla insanı işten hayattan soğutuyorlar bilenler beni anlıyordur eminim ..

Hangisine gitmek doğru olur iki kurumu da tanıyan arkadaşlardan yardım bekliyorum?

İnanın atanmakla her şey bitmiyor, asıl büyük sorunlar ataninca başlıyor ve gerçekten kurum iş ortam çok çok önemli !!

Kamuda çoğu memurun bunalımda olduğunu düşünüyorum.. bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz??