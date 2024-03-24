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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Mart 2024 23:26
ÜNİVERSİTEDE DESTEK TEMİZLİK PERSONELİ Mİ TARIM BAKANLIĞINDA DESTEK PERSONELİ Mİ

ÜNİVERSİTEDE TARIMDA GELDİ KARARSIZIM ÇALIŞAN KİŞİLER VARSA HANGİSİNİ ÖNERİRSİNİZ MAAŞ İŞ YÜKÜ İÇİN ÜNİVERSİTE HEMEN ÇAĞIRIYOR TARIM BAKANLIĞINI BEKLEMELİ MİYİM KAYGILIYIM ONDADA SÜREÇ UZARSA AKSİLİK OLURSA DİYE


elektronik49
Şef
25 Mart 2024 00:14

Tarimda Ziraat muh bitirisen unvan sınavıyla mühendis olursun.unv maaş düşük olur.ben de tarimdayim

Toplam 1 mesaj

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