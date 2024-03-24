İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2024 23:28
Üniversite destek temizlik personeli iş yükü maaş

Üniversitede destek temizlik personeli maaşı ne kadar çalışan var mı iş yükü nedir bakanlık mi üniversite destek temizlik personeli mi iyi

Çok Yazılan Konular

6 aydır ünide koruma güvenliğimBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4a dan 4b ye geçiş kesin var bu soruyu artık sormayın delili benim3+1'e göre çalışan Sözleşmeli Personelin kadroya geçiş sorunu4A Kadrolu Memurluktan 4B Sözleşmeli Mühendisliğe Geçişte İzin Haklarım Devreder mi?memur istifa sonucu dönüş4b sözleşmeli personel iller arası görevlendirme

Sözlük

Bir elle verdiğini öbür elle almak 3 Saygısızlığı kaldıramamak 1 dinime söven müslüman olsa 1 gargalak 1 Akrabadost ile ye iç,alısveriş etme 1 Bugün olanlar 1 girizgah 1 Günümüzün güzel geçmesi bize bağlı 4 fenerbahçenin ligden çekilecek olması 1 Ne oldum dememeli,ne olacağım demeli 4

Son Haberler

Çalışma gücü kaybına dayalı emeklilik, 5434 kapsamında olan memur için dezavantajlı mıdır?25 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıRamazan Ayına Özel Vade Farksız 15.000 TL!50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri