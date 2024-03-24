İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Mart 2024 23:32
Tarım bakanlığı işe başlama 2024/4

Arşiv araştırmasını soran oldumu ikamet ettiği yere nasıl sorguladılar ne söylediler.

2022/8 atamasında evrak tesliminden sonra 1 ay içinde 948 kişi çağrılmış 1800 kişiden bu alım 5500 kişi süreç uzar mı bilmiyorum buyüzden

Çok Yazılan Konular

tarim ve orman bakanligi goreve baslama 2024Tarım orman bakanlığı güvenlik araştırması bekleyenleri...Tarım bakanlığı evrak teslimTarım ve Orman Bakanlığına kurumlararası geçişTarım bakanlığı bir aksilik olsa evraklarda arşiv araştırmam talep edilmezdi değil mibir devlet memuru 2 defadan fazla istifa ederse hayatinda bir daha kpss puani ile yerlesse dahi birKurban Bayramı nedeni ile maaşlar erken yatsınÜNİVERSİTEDE DESTEK TEMİZLİK PERSONELİ Mİ TARIM BAKANLIĞINDA DESTEK PERSONELİ MİTarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)Egm den istifa edip 4/B ile yeniden memur olunca senelik izin hemen açılır mı

Sözlük

Laf ile peynir gemisi yürümez 3 Şuan en çok nerede olmak isterdiniz? 2 dinime söven müslüman olsa 1 karabük 2 Bir elle verdiğini öbür elle almak 3 girizgah 1 Saygısızlığı kaldıramamak 1 Günümüzün güzel geçmesi bize bağlı 4 Akrabadost ile ye iç,alısveriş etme 1 gram altın 5

Son Haberler

Çalışma gücü kaybına dayalı emeklilik, 5434 kapsamında olan memur için dezavantajlı mıdır?25 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıRamazan Ayına Özel Vade Farksız 15.000 TL!50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri