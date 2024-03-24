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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Mart 2024 23:47
Tarım bakanlığı bir aksilik olsa evraklarda arşiv araştırmam talep edilmezdi değil mi

Evraklarda bir problem olsa kurum arşiv araştırmamı istemezdi değil mi


kontas208
Aday Memur
25 Mart 2024 01:00

Arşiv araştırması istendiğini nasıl öğrendiniz


Hulyaaa1634
Aday Memur
25 Mart 2024 01:04

Aynen arşiv araştırmamiz bitmiş demek evraklarımiz her şeyimiz tamam mı demek ?

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