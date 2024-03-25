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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Mart 2024 00:04
2024/5 ataması, arşiv araştırması.

Arkadaşlar arşiv araştırması 3-4 hafta sürer dediler. 3 haftayı geride bıraktık fakat ÇKYS'ye düşüşlerin ne zaman olacağına dair bir duyum vs hâlâ yok. Bu yüzden henüz ev tutmadım. Bu konuda bı bilgisi, duyumu olan var mı acaba?


AKTASSS1572
Aday Memur
25 Mart 2024 00:19

Ne yazık ki bekleyeceğiz hocam, dediğiniz gibi herhangi bir gelişme yok.Umuyorum bu hafta düşmeler başlar

Toplam 1 mesaj

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