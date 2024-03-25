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KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


25 Mart 2024 00:45
2024 YDS 1 sınavı nasıldı?

Bu sınava daha önce girenler ve ilk kez yds?ye girenler sınavı nasıl buldunuz? Yapabildiniz mi veya çalışılsa yapılabilecek bir sınav mıydı?

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