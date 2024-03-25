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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Mart 2024 00:48
Tarım ve orman uzman yardımcısı

Mühendis olarak tarım orman uzman yardımcısı kadrosuna atanmak daha mı avantajlı? Çalışma şartları ve maaşı hakkında bilgisi olan var mı?

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