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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Mart 2024 01:30
Lojman yıkılıyor ACİLL!!

Kaldığım lojman çürük çıktığı için yıkılacak, boşaltmamizi istiyorlar 1 ay içinde. Haklarım nelerdir kira yardımı vs bişey alabilirmiyim böyle bir hakkım varmı acaba ?


aliali34
Aday Memur
25 Mart 2024 02:02
Ne hakkı çıkacaksın
Toplam 1 mesaj

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