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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Mart 2024 04:26
Açıktan memuriyete dönüş

Merhaba arkadaşlar , adalet bakanlığında 2.5 yıllık zabıt katibiyim , son kadroya geçiş uygulamasıyla kadroya geçtim, kurumumda rahat değilim stres, aşırı iş yükü vs bilinen sorunlar artı ailevi sorunlar, üniversiteye geçiş yapmak istiyorum memur olarak( bilgisayar işletmeni) , şayet istifa edersem üniversite beni açıktan alabilir mi b muvafakat vs gerekmeden,böyle bir sürecin şartları aşamaları nedir lütfen yardımcı olursanız cok sevinirim.

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