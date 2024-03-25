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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Mart 2024 05:35
Aday memurum , lütfen yardım edin piskolojim bozuldu

İşe başlayalı 1 yılım dolmak üzere , bir akrabam biriyle kavga ederken araya girdim telefon çaldığını düşünerek peşinden koştum ve tuttum sonra bıraktım. İfadesinde söylediği üzere beni tuttu diğeri dövdü diye . Ancak kamera kaydında onu yakalayıp bıraktığım belli sonra akrabam gelip vuruyor.davalık oluyoruz Ne ceza alırım , aday memurluğum iptal olur mu ? Bilen biri yazabilir mi ?

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