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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mart 2024 05:43
sözleşmeli-kadrolu ekders adaletsizliği

mevcut durumda ekders ücretinin sözleşmeli öğretmende 77 tl iken kadrolu öğretmende 94 tl olması büyük adaletsizlik doğurmaktadır. ikisi de meb e atanmış, ikisi de aynı usulle isini yapıyorken bu farklılığın olması cok can sıkıcı. bu durumla ilgili nasil adımlar atılır sormak istiyorum

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