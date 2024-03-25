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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2024 05:51
SEÇİM TALTİFİ OLUR MU

Merhaba arkadaşlar genel seçimde olduğu gibi yerel de de taltif olur mu sizce


&YuSuF&
Memur
25 Mart 2024 06:24
önce seçim olsun bitsin taltif sonraya kalsın
Toplam 1 mesaj

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