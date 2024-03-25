İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Mart 2024 06:59
Kpss Kitap ve dergi önerisi

Kpss Kitap ve dergi öneriniz varmı arkdaşlar kolay anlaşılacak

Çok Yazılan Konular

Ticaret Bakanlığına evrak teslim etmeyenlerHerkes atandı galiba artık kimsenin sesi çıkmıyorTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel AlımıMalatya Turgut Özal üniversitesi personel alımı açıklanmışMühendis için hangi bakanlık tercih edilmeliBilgisayar muhendisligi atama ( bilgim yok)Aile Bakanlığı Büro Personeli Çalışma Şartları2024 KPSS lisans

Sözlük

çok tepkiliyim 1 Laf ile peynir gemisi yürümez 3 Dili olsa da söylese 1 frankfurt okulu 1 fenerbahçenin ligden çekilecek olması 1 hikaye anlatmak 1 gargalak 1 Ne oldum dememeli,ne olacağım demeli 4 Armutun sapı var,üzümün çöpü var demek 1 Akrabadost ile ye iç,alısveriş etme 1

Son Haberler

2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyorPromosyon başvuruları bugün başlıyorYargıtay yeni başkanını seçecekMeteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarıCumhurbaşkanı son güne kadar sahada!

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri