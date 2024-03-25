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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mart 2024 09:03
Sosyal sorumluluk

liselerde Sosyal sorumluluk yapmayan diploma alamaz olayı nedir? 40 saatlik bir sosyal sorumluluk projesi bitirmesi diye internette geziyor bilgisi olan yazarsa sevinirim


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Mart 2024 09:31

Okullara yazı geldi. İdareye sorsanız iyi olur gözden kaçmış olabilir

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