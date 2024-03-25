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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Mart 2024 09:28
SGK Promosyon Güncellemesi(2024)

Ne dersiniz, oluru var mı gençler?

Söz konusu Kurum SGK olunca oluru %100 olan bir durum varsa bile SGK özelinde o olay hala kesin değildir. Öyle bir kurumuz maalesef.

Son günlerde Adalet Bakanı tarafından personel maaş prosmoşyonu güncellemesi yapılacağına dair haber ile konu hareketlendi. Bu sürecin Adalet Bakanlığı ile başlaması beni en çok umutlandıran olay. Neden derseniz aynı tarihlerde ve aynı banka ile yapıldı promosyon anlaşması.

Forumda okuduğum kadarıyla İŞKUR tarafında da hareketlilik var sanırım. Hadi bakalım rastgele... Özellikle Ankara'da bilgi alan ya da hareketlilik gören yazsın lütfen. Bizim Ankara'daki memur arkadaşlar ketumluğu sever gerçi ama bir umut işte :D


mutlu_50
Müsteşar
25 Mart 2024 10:13

Tüm kurumlarda promosyon anlaşmaları güncellenmelidir. O zamanki enflasyonla şimdiki aynı değil.

En az 3 yıllık anlaşma için 70-80.000 TL promosyon anlaşmaları yapılmalıdır. Siz deyin 100.000 TL.

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