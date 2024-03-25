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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mart 2024 09:33
Yapı Kredi Bankası, Bursa'da MEB promosyonlarına çöktü.

Yapı Kredi Bankası Bursa'da MEB maaş promosyon ihalesini kişi başı 28.900tl karşılığında almıştı. En geç ayın 20'sinde yatıracağı promosyonu hala ceplerinde tutuyorlar. Bu işi yapamayacaksanız ihaleyi almayın kardeşim.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Mart 2024 09:49

Ogretmen değilsen sana ne bu durumdan

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