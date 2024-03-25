YENİ DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ KARŞILAYAMIYORUM DİYE ÜZÜLENLER, KRİTERLERİ PTAL ETTİRMEK MÜMKÜN

Bilindiği üzere, yeni doçentlik başvuru kriterleri Mart 2024 döneminde yürürlüğe girdi. Yeni kriterleri karşılayamadığını düşünen doçent aday adayı arkadaşlara ÇOK ÖNEMLİ bir tavsiyem var:

Eğer, 2024 Mart döneminde başvuru yaparsanız, başvurunuzun reddi halinde açılacak dava üzerine kriterlerin iptal edilmesi hukuken çok yüksek bir ihtimal. Bu yolu işletmek isteyen doçent aday adayı arkadaşları, sürece dair teknik ayrıntılar ve izlenmesi gereken strateji konusunda bu başlık altında etkileşime davet ediyorum.

NOT: Dava açılabilmesi için mutlaka doçentlik başvurusu yapılmış olması ve reddedilmesi gerekiyor.