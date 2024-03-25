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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
25 Mart 2024 10:36
28.11.2022 kararı kadroya geçiş

Merhaba arkadaşlar ben 2022 martta atandım 3+1 olarak sonra doğum raporuyla ücretsiz izin aldım. Ben izindeyken kadroya geçirmeler olmuş bende izinde dönünce kadro işlemleri yapıldı ve alındım. Şimdi bir sene sonra bu kadronun eğitim tayini hakkı var mı? Yoksa yine 3 yıl dolmasını mı beklemem gerekiyor :(

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