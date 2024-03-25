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Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


25 Mart 2024 10:45
Şube müdürü naklen tayin

Belediyede gih sınıfında şube müdürüyüm, hangi kurumlara naklen tayin olabilirim?


bravehard
Daire Başkanı
25 Mart 2024 12:02

Sayın Hocam çok özür dilerim de Şube Müdürüsünüz ve bunu bilmiyor musunuz (Bende Şube Müdürüyüm)? Naklen şartlarınız tutuyorsa (Norm Kadro, boş kadro), her Belediyeye ve Büyükşehire Belediye Başkanları anlaşırsa naklen geçebilirsiniz. Diğer hiç bir Merkezi veya Özel Bütçeli kuruma çok büyük bir torpiliniz yoksa geçemezsiniz. Çünkü Yerel Yönetimden, diğer bütçeli kurumlara geçmek için 2 Bakanın bizzat imzalaması gerekir yani Çevre bakanı ve geçmek istediğiniz kurumun bağlı olduğu Bakanın imzası gerekir.

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