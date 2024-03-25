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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Mart 2024 10:58
memuriyette asil memur olmak
16 nisan 2020 tarihinde sağlık teknikeri olarak işe başladım.İstifa etmek istiyorum ancak asilliği aldıktan sonra istifa sonrası geri dönüş kuralarındada şansım olsun isitiyorum .Asillik kadroya geçmek demek değil sanırım tam anlamıyla nereden öğrenebilirim

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