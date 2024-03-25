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Editörler : oto-danisman-expert


25 Mart 2024 11:20
İstanbul Bahçelievler Eşyalı Kiralık Ev

Arkadaşlar evde bulaşık Makinesi dahil bütün eşyalar var. 1+1 tek memur için uygundur ve yalnız memura verilecektir. Emlakçı komisyonu yok, çift depozito alınacaktır. Evin yakınından Bakırköy adliyesi servisi geçmektedir. Koltuk ve yatak sıfırdır.

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