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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mart 2024 11:21
Milli egitim bakanligina bagli il ve ilcelerde sef ne is yapar

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İL VE İLÇELERDE ŞEF NE İŞ YAPAR memur ile şef aransında 2 bin tl maaş farkı var değermi şef olmaya şef olan arkadaşlar varsa onlar da düşüncelerini yazarsa sevirim bu işin artısı eksisi nedir yorumlarınızı bekliyorum ?

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