İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Mart 2024 11:33
5510 sayılı kanun ile memurun hayatı karardı.

5510 sayılı kanuna göre emekli olan hiçkimse yok şu an. O yüzden durumun vahameti bilinmiyor.2008 sonrası işe girenler en erken 2035 sonrası emekli olmaya başladıklarında 5510'u yapanların attıkları kazık anlaşılacak.

5510 a tabi bir çok memurun pirime esas kazancı asgari ücret altında kalıyor. Ek gösterge ek hayali kurmayın uyanın ek gösterge hiç bir işinize yaramayacak emekli maaşınız pirime esas kazanç üzerinden hesaplanır.

İşçinin ve memurun prime esas kazancı arasında 4 kat fark var. Ne akılla hesapta prime esas kazancı alıp, işçi memuru eşitledik dersiniz. Bu sistemi kabul eden Sendikaya söyleyecek münasip kelime bulamıyorum.

MEMURLARIN İLK ÖNCELİĞİ BU KONU OLMALI !!!

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiİstanbul Mitingi ve Memur / Memur Emeklisine Müjde Gelir Mi?Memurların Çözüm Bekleyen SorunlarıSendikalardan İstifalar başlasınSGK Promosyon Güncellemesi(2024)uzaktan yüksek lisansın memurlukta faydası var mı?maaşlar bayramdan önce erken yatar mı? Maaş PromosyonlarıTemmuz ayı zam oranı tahminleriEvrak dağıtım

Sözlük

Akamet 1 Akrabadost ile ye iç,alısveriş etme 1 hurma 2 çok tepkiliyim 1 gram altın 5 Günümüzün güzel geçmesi bize bağlı 4 Bugün olanlar 1 girizgah 1 Ne oldum dememeli,ne olacağım demeli 4 Laf ile peynir gemisi yürümez 3

Son Haberler

Ekiplerin üzerine otomobili sürmüştü; kendisini yakalayan trafik polisine saldırdı30 yıllık OSB hayali gerçekleşti, tersine göç başladıDolarda fiyat geriliyorİkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacakFeci kaza baba ile oğlunu hayattan kopardı

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri