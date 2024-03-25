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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Mart 2024 11:33
Seçim İzni

Arkadaşlar merhaba 31 Mart günü hepimizin bildiği üzere Mahalli İdareler Seçimleri var ve sandık başkanı olarak görevlendirildim. Sandık başkanları seçimden sonraki pazartesi günü idari izinli mi sayılıyor acaba ?

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