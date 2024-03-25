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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Mart 2024 12:46
Promosyon güncellemesi hesabına yatan il var mı?

Promosyon güncellemesi hesaplarına yatırılan il var mı.


QURESMAM
25 Mart 2024 12:52
güncelleme oldu mu ki yatsın

Adalet060606
Aday Memur
25 Mart 2024 14:00

15 gün oldu görüşeli bankayla çoktan olmuştur güncelleme

QURESMAM, 2 saat önce
güncelleme oldu mu ki yatsın

QURESMAM
25 Mart 2024 14:08
ben. inanmiyrum olacağına ama bir umut yine de
Toplam 3 mesaj

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