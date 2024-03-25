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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mart 2024 12:53
Birim değiştirmek için Personel Şubeye dilekçe vermek

Merhaba polis memuruyum çalıştığım şubeden çıkmak istiyorum başka bir şubeye geçmek istiyorum personel şubeye gidip dilekçe yazıp geçebilir miyim?


SonOsmanlılar
Aday Memur
25 Mart 2024 13:44
Şansını denersin ama olur ama olmaz onu bilemezsin

coderart
Memur
25 Mart 2024 14:12

Personel şube yerine sizi isteyecek bir şube/birim bulmanız lazım/daha olası

Toplam 2 mesaj

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