MEB Ekys Ek 1

Ek 1 formunun D bölümünde bulunan ' Meb belgelendirme hzimetleri yönergesi kapsamında alınmış olan belgeler'den kastedilen belgeler hangileri bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. e-Twinning ile ilgili alınan belgeler ya da kurumun akredite olması Erasmus kazanmış olması puan getiriyor mu

Ek 1 formunun D bölümünde bulunan ' Meb belgelendirme hzimetleri yönergesi kapsamında alınmış olan belgeler'den kastedilen belgeler hangileri bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. e-Twinning ile ilgili alınan belgeler ya da kurumun akredite olması Erasmus kazanmış olması puan getiriyor mu