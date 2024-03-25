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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Mart 2024 13:19
MEB Ekys Ek 1
Ek 1 formunun D bölümünde bulunan ' Meb belgelendirme hzimetleri yönergesi kapsamında alınmış olan belgeler'den kastedilen belgeler hangileri bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. e-Twinning ile ilgili alınan belgeler ya da kurumun akredite olması Erasmus kazanmış olması puan getiriyor mu

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