İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Mart 2024 14:24
Kültür ve turizm açıklanmış

76.748 puanla Muğla?yı tercih eden 915. Kişiymişim dhmi gibi alım yapmışlar galiba ;)


Mel07m
Memur
25 Mart 2024 15:15

Nerden bakiliyo sitede yok


xxboy60
Aday Memur
25 Mart 2024 15:18

taban puanlar neden yok?


Mehmet-şeker
Genel Müdür
25 Mart 2024 15:20

Kariyer kapısında var kültür ve turizm siteye daha koymamış taban puanları ama Muğla bildiğin 80 i geçmiş belli ki

Mel07m, 54 dk. önce

Nerden bakiliyo sitede yok


Mel07m
Memur
25 Mart 2024 15:23

Her defasinda niye şaşırıyorsam iyiki bi yüksek almışlar bin kez atanırlar artık


Mehmet-şeker
Genel Müdür
25 Mart 2024 15:24

Ben bu kadar da beklemiyordum yaa o puana 915. Lik ne tüm Türkiye Muğla?yı yazdı sanki ilk asil 94 puanla yerleşti

Mel07m, 46 dk. önce

Her defasinda niye şaşırıyorsam iyiki bi yüksek almışlar bin kez atanırlar artık


Ferhat23232323
Aday Memur
25 Mart 2024 15:43

Bu atananlara tercih yapma engeli konulmadan biz atanamayız bende Elazığ yazdım yedek de bile yokum


Mehmet-şeker
Genel Müdür
25 Mart 2024 15:45

Olursa aile bakanlığı olur artık 30 tercih faktörüyle

Ferhat23232323, 26 dk. önce

Bu atananlara tercih yapma engeli konulmadan biz atanamayız bende Elazığ yazdım yedek de bile yokum


sealight
Aday Memur
25 Mart 2024 15:56
nerden bakıyorsunuz hiç biryerde görünmüyor puanlar ?

gizemtur
Aday Memur
25 Mart 2024 15:59

Açıklandığına emin misiniz? Benim kariyer kapısında başvurum hala bekliyor görünüyor.


Mehmet-şeker
Genel Müdür
25 Mart 2024 16:01

Benim başvurum iptal e düşmüş açıklanmış bakanlık taban puanları yayınlamamış o yüzden yok

gizemtur, 10 dk. önce

Açıklandığına emin misiniz? Benim kariyer kapısında başvurum hala bekliyor görünüyor.


Mehmet-şeker
Genel Müdür
25 Mart 2024 16:02

19 kişilik Nevşehir alımına başvurdun mu o da başvuru bekleniyor diyo hala

gizemtur, 10 dk. önce

Açıklandığına emin misiniz? Benim kariyer kapısında başvurum hala bekliyor görünüyor.


gizemtur
Aday Memur
25 Mart 2024 16:05

Ona da başvurdum hepsi şu an beklemede görünüyor.

Mehmet-şeker, 7 dk. önce

19 kişilik Nevşehir alımına başvurdun mu o da başvuru bekleniyor diyo hala

Toplam 12 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kültür ve turizm açıklanmışTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ticaret Bakanlığına evrak teslim etmeyenlerMühendis için hangi bakanlık tercih edilmeliHerkes atandı galiba artık kimsenin sesi çıkmıyorZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel AlımıMalatya Turgut Özal üniversitesi personel alımı açıklanmışBilgisayar muhendisligi atama ( bilgim yok)Aile Bakanlığı Büro Personeli Çalışma Şartları

Sözlük

Saygısızlığı kaldıramamak 1 Kurunun yanında yaş da yanar. 3 Günümüzün güzel geçmesi bize bağlı 4 fenerbahçenin ligden çekilecek olması 1 copilot 2 frankfurt okulu 1 gargalak 1 çok tepkiliyim 1 hurma 2 dinime söven müslüman olsa 1

Son Haberler

Otobüste yaşlı çifte dayak davasında kararBakan Bayraktar: Hedefimiz 2035'de 7,2 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmakEdirne Valiliğinden ekmek fiyatına ilişkin açıklamaCevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruzEmekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri