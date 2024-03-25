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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Mart 2024 14:53
Belediyeler arası nakil için boş kadro durumu hk.

Merhaba, 7/1 kadro derecesine sahip mühendisim. nakil yapmak istediğim belediye ile iletişime geçtiğimde şu an boşta uygun kadro olmadığını söylediler uygun kadro boşalıncaya kadar beklenmeli mi ne yapmalıyım şimdi başından bu şekilde bir durum geçen birisi aydınlatırsa sevinirim


musa1992
Şef
25 Mart 2024 14:59

Maalesef adamınız yoksa sizi almayacağız demek yerine klasik boş kadromuz yok ya da personel ihtiyacımız bulunmamaktadır derler.Bir tanıdık vasıtasıyla yeniden sordurun asıl o zaman gerçeği öğrenirsiniz.

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