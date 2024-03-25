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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Mart 2024 14:57
Nisan ayı maaşı

Bildiğiniz üzere 9 Nisan arefe günü.Daha önce böyle durumlarda maaşlar erken yatardı. Şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.Maaşların erken yatırılması durumu ile ilgili ne düşünüyorsunuz ?


feridunemeksiz
Şef
25 Mart 2024 15:46
15 inde alacaksın maaşını hayırlı olsun
Toplam 1 mesaj

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