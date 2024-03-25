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Editörler : Pangaea


25 Mart 2024 15:00
Aile ve sosyal politikalar bakanlığı 8000 personel alımların Açıklandı

Hayırlı olsun, yoğunluk var


Mehmet-şeker
Genel Müdür
25 Mart 2024 15:04

Ne bakanlıkta bi duyuru var ne kariyer kapısında bi haber var geçen de bi akıllı attı ortaya açıklandı diye haber yok ortada yine de sen bilirsin

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