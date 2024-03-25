Aile ve sosyal politikalar bakanlığı 8000 personel alımların Açıklandı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Kültür ve turizm açıklanmışTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ticaret Bakanlığına evrak teslim etmeyenlerMühendis için hangi bakanlık tercih edilmeliHerkes atandı galiba artık kimsenin sesi çıkmıyorZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel AlımıMalatya Turgut Özal üniversitesi personel alımı açıklanmışBilgisayar muhendisligi atama ( bilgim yok)Aile Bakanlığı Büro Personeli Çalışma Şartları
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri