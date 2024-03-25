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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Mart 2024 15:11
Terfi durumunda maaş farkı

27 şubat'ta uzman yardımcılığından uzmanlığa atandım. 15 Mart'ta normal uzman olarak maaşım yattı. Bu durumda 27 şubat-14 mart arası yardımcı ile uzman arasındaki farkı almam gerekiyor mu? Zira öyle bir fark yatmadı bize ve sorduğumuzda öyle bir şey bilmiyoruz deniyor. Cevaplar için teşekkürler


ExpertE
Genel Müdür
25 Mart 2024 15:24

KDK'nın bu konuda bir tavsiye kararına rastlamıştım sadece ancak Kurumlar genelde bu farkı vermiyorlar bizde de aynısı olmuştu hiç vermedik izleyen 15'inde alındı dendi, bizler de uğraşıp karşımıza almak istemedik açıkçası zaten ciddi süre alan ve zorlu bir süreçti. Ancak benim de düşüncem atanılan gün o unvan hak edilir ve farkı verilmelidir. Tabi eski zaman hayli küçük bir farktı ve sizdeki günden de daha kısa bir aralıktı bizimki, şuan için mücadele edilmesi gereken bir meblağ olabilir. İdari ve/veya yargısal sürecin olumlu olacağını değerlendiriyorum tabi girişip girişmemek takdirinizde..

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