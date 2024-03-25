375 sayılı khk ile çalışmak nedir?

375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilgili ek 23 ve ek27 maddelerine göre sözleşmeli çalışmak. Bu maddede çalışmak memurluk mu arkadaşlar? yoksa sözleşmeli işçilik gibi birşey mi?

375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ilgili ek 23 ve ek27 maddelerine göre sözleşmeli çalışmak. Bu maddede çalışmak memurluk mu arkadaşlar? yoksa sözleşmeli işçilik gibi birşey mi?