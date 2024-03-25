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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Mart 2024 16:26
İl planlama uzman yardımcısı sözlü mülakat sonuçları

Ben mülakata iletişim fakültesi bölümünden girdim. Sonuçlar ne zaman belli olur. Geçen senelerde bu mülakatlara katılan var ise bilgilendirebilir mi .

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