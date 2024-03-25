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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Mart 2024 16:32
Aday memurluk

Son düzenleme ile sözleşmeliyken kadroya geçen 1.5 yıllık zabıt katibi(şuan 2.5 yıllık) aday memurluğu bitip asil memur olmuş mudur acaba , olmadıysa nezaman olacaktır.


cevherdudayev1
Daire Başkanı
25 Mart 2024 16:33

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