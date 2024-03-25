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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Mart 2024 17:22
SGK'ya kesilen para 35 yılda milyon dolarlara ulaşıyor.

Bereket Emeklilik eyf fonu dolar bazında 5 yılda dolar bazında 3,65 kat getiri sunmuş. Ayda ortalama kümülatif hesapla yüzde 2,18 ediyor. Altın ise 5 yılda dolar bazında yüzde 71,25 artış sağlamış. Ayda ortalama yüzde 0.9luk dolar bazında getiri sunmuş. En düşük getiri sunanlardan HHB kodlu hisse senedi fonu da altından biraz fazla getiri sunmuş.

Ben aylık ortalama getiriyi dolar bazında yüzde 1,47 olacak şekilde hesapladım.

İlk kesinti devlet katkısı dahil 188 dolar. Yıllardır bu rakam bu civarda seyretmiş. 15. yıldan itibaren kesinti 202 dolar olacak şekilde hesaplandı. 24. yılda da 299 dolara çıkıyor kesinti devlet katkısı dahil.

35. yıl sonunda biriken para 7.154.719 dolar ediyor.

Doların 35 yıllık enflasyonu düşülünce 3.124.331 dolara denk gelecek şekilde alım gücü düşüyor. Doların yıllık enflasyonunu yüzde 2,4 olarak hesap ettim. 19 yılın ortalaması bu rakam.

3.124.331 doların 100.000 doları ikramiye olarak verilse, 524.331 doları da sağlık sektörüne devredilse geriye 2.5 milyon dolar kalıyor. Bu para 40 yıl maaş olarak verilse aylık 5.208 dolar gibi bir rakam çıkıyor.


Kalet
Daire Başkanı
25 Mart 2024 17:23

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