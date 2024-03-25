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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


25 Mart 2024 17:35
Akademik kadro başvuru kriterleri için önemli bir soru

Merhaba değerli yazarlar,

2 önemli sorum olacak sizlere.

1. İşletme lisans mezunları, akademik ilan kriterlerinde bankacılık ve finans lisans şartı olan bir ilana başvuru yapabilir mi?

2. Program eşdeğeliği doktora programları için sööz konusu mu?

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