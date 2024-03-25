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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Mart 2024 19:13
Tarım bakanlığı arşiv araştırması evrak kontrolünden sonra mı önce mi oluyor

Arşiv araştırmam bitmiş bundan sonra evrak inceleme mi olucak evraklarımda bir problem olsa yapılmazdı demi arşiv araştırması

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