İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Mart 2024 19:18
Kultur turizm bakanlığı turizm işletmeciliği

Kaç puanla nereler geldi acaba arkadaşlar?

Çok Yazılan Konular

Kültür ve turizm açıklanmışTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Mühendis için hangi bakanlık tercih edilmeliTicaret Bakanlığına evrak teslim etmeyenlerHerkes atandı galiba artık kimsenin sesi çıkmıyorZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Aile ve sosyal politikalar bakanlığı 8000 personel alımların AçıklandıMalatya Turgut Özal üniversitesi personel alımı açıklanmışBilgisayar muhendisligi atama ( bilgim yok)Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Sözlük

ek işim değil tek işim 2 benlik bir durum yok 1 hikaye anlatmak 1 yalan söylemek 1 Bugün olanlar 2 ironi yapan insanı linç etme girişimi 1 dinime söven müslüman olsa 1 şu anda dinlenen şarkı 1 frankfurt okulu 1 okaliptus ağacı 2

Son Haberler

Mersin'de 4 katlı bina yan yattıAnkara-Elmadağ banliyö tren seferleri Ramazan Bayram'ı sonuna kadar ücretsiz olacakDışişleri: BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararını olumlu görüyoruzBakan Tunç: Gerçek hayatta suçsa sanal ortamda yapılmışsa o da suçturBakan Bak: Türkiye bir spor devrimi yaşamakta

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri